“ارتفاع” مناولة الحاويات بالموانئ “16.8%”

حققت الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة بنسبة 16.8% لتصل إلى 737,5 ألف حاوية قياسية، مقارنة بـ 631,1 ألف حاوية قياسية في ذات الشهر من العام الماضي.
وأفادت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أن أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر نوفمبر الماضي زادت بنسبة 15.9% لتصل إلى 212,2 ألف حاوية، مقارنة بـ 183 ألف حاوية في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 18.67% لتصل إلى 224,3 ألف حاوية، مقارنة بـ 189 ألف حاوية، في الشهر المقابل من العام الماضي.
وسجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 16.1% لتصل إلى 300,9 ألف حاوية مقارنة بـ 259,1 ألف حاوية في شهر نوفمبر من العام الماضي، في حين بلغت أحجام البضائع العامة 891,9 ألف طن، والبضائع السائبة الصلبة 3,4 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة 11,2 مليون طن، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 754,1 ألف رأس ماشية، بزيادة 159%، مقارنة بـ 291,1 ألف رأس ماشية في ذات الفترة من العام الماضي.
واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 78,2 ألف راكب، بزيادة 6.3% على الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 73,6 ألف راكب، في حين استقبلت الموانئ 82,6 ألف سيارة، بانخفاض قدره 0.84% مقارنة بـ 83,3 ألف سيارة، فيما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 2.11% بنحو ألف سفينة، مقارنة بـ 995 سفينة، في نوفمبر من العام الماضي. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة انخفاض الطنيات المناولة بنسبة 6.13% لتصل إلى 23,7 مليون طن من البضائع، مقارنة بـ 25 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر نوفمبر الماضي انخفاضاً نسبته 33% لتصل إلى 1,2 مليون طن، مقارنة بـ 1,8 مليون طن في نوفمبر من العام الماضي.
يُذكر أن موانئ” أضافت خلال هذا العام 2023م، 27 خدمة شحن ملاحية جديدة لموانئ المملكة من قِبل كبرى خطوط الشحن العالمية، بهدف توسعة شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة بين المملكة والعالم، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الإقليمية والدولية.