توطين “مبيعات التأمين” منتصف إبريل

قررت هيئة التأمين، توطين جميع وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، اعتبارًا من 15 إبريل 2024؛ دعمًا لفاعلية هذا القطاع، وتمكينًا لكفاءاته وقدراته الوطنية.
ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولة تتعلق بهذا القطاع، كما ستقوم الهيئة بمتابعة تطبيق قرار التوطين؛ وصولًا إلى النسبة المستهدفة.
واستندت الهيئة في قرارها، إلى الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، وذلك بموجب تنظيم هيئة التأمين. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن يكون للقرار أثر كبير على إجمالي نسب التوطين في المملكة، وهو ما من شأنه الإسهام في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين، وتحسين الأداء العام، ورفع جودة الخدمات المقدمة.