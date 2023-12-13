“ميتا” تولّد الصوت بـ “الذكاء”

أتاحت شركة “ميتا- بلافورمز” الأمريكية، من خلال أداة “أوديو بوكس” التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، توليد المقاطع الصوتية عبر المدخلات النصية المراد إخراجها في صورة صوت.
ومن خلال عرض توضيحي لكيفية عمل الأداة، أوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين حالياً الوصول إلى عناصر إضافية جرى تحديثها مؤخراً، ومنها تحرير الصوت وتحديد النبرات وتوليد المؤثرات الصوتية.
وتوفر الأداة الجديدة أيضاً إمكانية الاختيار بين الأصوات الرجالية والنسائية؛ حيث يمكن تحديد القارئ “أليس” أو القارئة “إيميلي” للأداء الصوتي، فضلاً عن تسجيل نبرة خاصة بالمستخدم نفسه. وفق “أخبار 24”.