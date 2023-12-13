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13/12/2023   8:26 ص

ميزة بـ”آبل” لحماية “آيفون” من السرقة

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تظهر بشكل مستمر مزايا تحديث ” iOS 17.3″ الذي تعول شركة “آبل” عليه لتطوير هواتف “آيفون”؛ حيث كان آخر تلك المزايا حماية الهواتف من السرقة.

وحسب ما تخطط “آبل” فإن تلك الميزة الجديدة توفر طبقة حماية إضافية في حالة سرقة هواتف “آيفون” وحصول السارقين على رمز الدخول.

وفي حال تشغيل هذه الميزة ستكون هناك مصادقة “بيومترية” للتحقق من هوية مالك الجهاز من خلال خاصية تعرف الوجه، أو التقدم بطلب للحصول على بطاقة “آبل” الائتمانية، أو استخدام طرق الدفع المحفوظة في آيفون، وهو ما يصعب فتح الهاتف من قِبل سارقه. وفق “أخبار 24”.

وسيكون تفعيل الميزة الجديدة من خلال التوجه إلى الإعدادات وبعدها يتم الضغط على “Face ID”، مع تفعيل خيار حماية الجهاز المسروق ثم اتباع بقية الإجراءات.

ميزة بـ”آبل” لحماية “آيفون” من السرقة

مال وأعمال
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