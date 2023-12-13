الحالة المطرية تتواصل في عدة مناطق

يتواصل انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اليوم (الأربعاء)، مصحوبة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة المطرية ستشهدها أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان مصحوبة برياح نشطة.
كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل والمرتفعات الجنوبية الغربية، وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.