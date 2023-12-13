“أوامر” ملكية تضخ “دماء” جديدة في الدولة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من الأوامر الملكية، شملت تعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين بمرتبة وزير، وتعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.
وشملت الأوامر إعفاء نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن مشعل نائبًا لأمير المنطقة بالمرتبة الممتازة، كما تم إعفاء نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائبًا لأمير المنطقة بالمرتبة الممتازة.
وعُيّن الأمير خالد بن سعود بن فيصل بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة، والأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.
كما تم إعفاء محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن من منصبه، وتعيين الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان محافظًا لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح مساعدًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، بالإضافة إلى تعيين خالد بن فريد بن عبدالرحمن حضراوي مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والمهندس خليل بن إبراهيم بن عبدالله بن سلمه نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.
فيما تم تعيين مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود أمينًا للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة، والمهندس عبدالله بن مهدي بن علي جالي أمينًا لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعدًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة، والدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة، وزهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعدًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة. وفق “أخبار 24”.
وصدر أمر خادم الحرمين، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسًا لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، على أن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس، وفقًا لما قضى به تنظيم الدارة.
كما أصدر ولي العهد أمرًا بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسًا لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.