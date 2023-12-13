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جديد المحليات > “الطاقة العربي” يرحب باستضافة المملكة نسخته الـ 13
13/12/2023   8:21 ص

“الطاقة العربي” يرحب باستضافة المملكة نسخته الـ 13

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رحب المشاركون في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، باستضافة المملكة مؤتمر الطاقة العربي الثالث عشر، في الرياض عام 2027م.

وأعرب المشاركون، في البيان الختامي للمؤتمر، عن تمنياتهم للمملكة بالتوفيق في تنظيمه بما يضمن له النجاح في تحقيق أهدافه.

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث، انطلاقًا من دورها الريادي في مجال الطاقة، إقليمياً وعالميًا، واستمرارًا لجهودها في تعزيز التعاون والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة من دول منتجة ومستهلكة، وقناعتها بأهمية الحوار الذي يتواكب مع التحولات التي تشهدها مختلف مجالات الطاقة. وفق “أخبار 24”.

ويعد مؤتمر الطاقة العربي، أحد النشاطات التي تنظمها منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

“الطاقة العربي” يرحب باستضافة المملكة نسخته الـ 13

جديد المحليات
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