النفط “يهبط” 3٪ مدفوعاً بالتضخم الأمريكي

انخفضت أسعار النفط 3 بالمئة، بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر تشرين الثاني؛ ما يقدم مزيداً من الأدلة على أنه من غير المرجح أن يركز مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.
وزاد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، من الضغوط النزولية على النفط، في وقت سابق؛ بسبب القلق إزاء فائض المعروض وتباطؤ الطلب، على الرغم من الدعم الذي تلقاه من تصاعد المخاطر المرتبطة بالمعروض النفطي في الشرق الأوسط.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم فبراير شباط 2.30 دولار إلى 73.73 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير كانون الثاني 2.39 دولار أو 3.4 في المئة إلى 68.93 دولار للبرميل. وفق “أخبار 24”.
وبعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، يترقب المستثمرون الآن نتائج اجتماع المركزي الأمريكي غداً الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.