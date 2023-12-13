مستشفى “تخصصي للمرأة” بالحرس الوطني

دشن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، المستشفى التخصصي لصحة المرأة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني؛ الذي يعد أحد أهم المشاريع الصحية النوعية ضمن المنظومة الصحية في الوزارة.
واطلع الأمير عبدالله بن بندر، على أجنحة ومرافق المستشفى، وما يحويه من أجهزة وكوادر طبية، تم تجهيزها وفقاً لأحدث المعايير الصحية، ومزودة بأحدث التجهيزات لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، الذي يسعى لتلبية احتياجات الرعاية الصحية التخصصية للمرأة.
ولفت المدير العام للشؤون الصحية الدكتور بندر القناوي، أن المستشفى شُيد وفقًا لأعلى المواصفات العالمية للتصميم المستدام، ووفق الخطط الاستراتيجية للشؤون الصحية، ومواكبة لمستهدفات رؤية 2030، بما يتواءم مع برنامج تحول القطاع الصحي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه يراعي الطاقة والبيئة والارتباط مع المنظومة الصحية بفاعلية وكفاءة، وحاصل على اعتماد القيادة في التصميم البيئي والطاقة من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، حيث تم بناؤه على مساحة بناء تبلغ نحو 70 ألف متراً مربعاً، بارتفاع 11 طابقاً وبسعة 416 سريراً، كأكبر مستشفى تخصصي لصحة المرأة على مستوى الشرق الأوسط.