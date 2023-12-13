تطبيقات مجانية لتنظيم “الأدوية”

سهّلت التكنولوجيا الحديثة حياة البشر بشكل عام، حيث توفرت مؤخراً على متجري أندرويد وiOS العديد من التطبيقات التي تساعد المرضى على تنظيم عملية تناول الأدوية اليومية والتذكير بموعد كل دواء، وهو ما يزيد قدرة المريض على إدارة حالته الصحية بشكلٍ أفضل.
وتتوفر العديد من التطبيقات ذات الصلة على كلا المتجرين سواء كانت مجانية أم مدفوعة، لذلك انتقى موقع “studyfinds” الطبي أفضل 5 تطبيقات لتنظيم الأدوية بشكل مجاني، ويأتي على رأسها تطبيق “Medisafe” الذي يتتبع تاريخ تناول الأدوية لها، ويوفر تنبيهات بشأن إعادة التعبئة، وتحذيرات التفاعل الدوائي.
وتضم القائمة أيضاً تطبيق “Pill Reminder” الذي يسمح بإعداد تذكيرات الدواء والاحتفاظ بسجل مفصل لتاريخ الدواء، مع إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة للأدوية، إلى جانب تطبيق “MyTherapy Pill Reminder” الذي لا يذكر بموعد الدواء فقط بل يساعد على تتبع مواقع الحقن، مع ميزة تتبع الحالة المزاجية والوزن وضغط الدم. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل تطبيق “Mango Health” الذي يكافئ مستخدميه على الالتزام المستمر بالأدويةعبر بطاقات الهدايا، ويوفر نصائح للعادات الصحية مثل تتبع نسبة الماء في الدم ومراقبة نسبة الغلوكوز في الدم، وتطبيق “Round Health” الحصري لأجهزة آيفون، والذي تم تصميمه خصيصاً للتعامل مع جداول الأدوية المعقدة مع قدرة فائقة على بث تذكيرات إعادة التعبئة.