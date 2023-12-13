أدوية لـ”البدانة” تُعيد الوزن المفقود

أحاطت تحذيرات طبية أدوية جديدة لعلاج البدانة، كونها قد تتسبب باسترجاع الوزن المفقود مرة أخرى بمجرد التوقّف عن أخذ الدواء.
واستندت دراسة نُشرت في “جورنال أوف ذي أميريكن أسوسييشن”، في هذا التصور على تحليل جزيء “تيرزيباتيد” الذي تستخدمه مجموعة “إيلاي ليلي” الأمريكية في دوائها “زيباوند” الذي أجازت الولايات المتحدة استخدامه لمعالجة البدانة.
فيما ينتمي “زيباوند” إلى مجموعة من الأدوية تشمل أيضاً “ويغوفي” و”مونجارو” و”أوزمبيك”، والتي تنتشر في المرحلة الأخيرة بشكل واسع للمساعدة في فقدان الوزن وعلاج البدانة. وفق “أخبار 24”.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الأدوية تعمل كهرمون تفرزه الأمعاء هو “جي ال بي 1″، حيث يتمثل دوره في تحفيز إفراز الأنسولين والحد من الشهية عن طريق توفير الشعور بالشبع، لكن إدمان الشخص له يتسبب في نتائج عكسية عند التوقف عن تناوله.