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رياضة > حجازي: “الاتحاد والأهلي” قمة عربية
13/12/2023   8:38 ص

حجازي: “الاتحاد والأهلي” قمة عربية

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أعرب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، قائد دفاع الاتحاد، عن سعادته بالفوز الكبير على أوكلاند سيتي بثلاثية والعبور إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال حجازي في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن الاتحاد حقق فوزًا مهمًا للغاية في هذه البطولة الكبيرة وسط أجواء جماهيرية كبيرة.

وأضاف أن لاعبي الاتحاد حققوا الفوز الكبير اليوم بأداء قوي، معربًا عن أمله في مواصلة هذا الأداء لتحقيق المزيد من الانتصارات.

وعن المواجهة المقبلة للاتحاد أمام الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال الأندية، قال حجازي إن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق؛ حيث تجمع بين أكبر نادٍ في إفريقيا مع أكبر نادٍ في آسيا، متوقعًا قمة عربية قوية. وفق “سبورت 24”.

حجازي: “الاتحاد والأهلي” قمة عربية

رياضة
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