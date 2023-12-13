“الفيصل”: أهلًا بالعالم في موطن الأحداث الكبرى

أعرب وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بانطلاق منافسات كأس العالم للأندية في جدة.
وافتتحت منافسات كأس العالم للأندية في جدة، وسط أجواء فنية مبهرة وحضور جماهيري واسع على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك قبل انطلاق مواجهة الاتحاد أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار منافسات الدور الأول.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “سعدنا اليوم بانطلاق منافسات كأس العالم للأندية.. أهلًا بالعالم في موطن الأحداث الرياضية الكبرى”.
وأضاف وزير الرياضة: “ألف مبروك الفوز لممثلنا فريق الاتحاد في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية.. كل التوفيق في الخطوة المقبلة يا أبطال”. وفق “سبورت 24”.
وقصّ فريق الاتحاد مشواره بكأس العالم للأندية المقام بجدة بالفوز بـ”ثلاثية نظيفة” على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.
وتستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى الـ22 من الشهر ذاته، منافسات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023، والتي تحتضنها المملكة لأول مرة، بمشاركة سبعة أندية، تمثل مختلف قارات العالم.