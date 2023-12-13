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رياضة > تقرير يحسم مستقبل “حارس النصر”
13/12/2023   8:38 ص

تقرير يحسم مستقبل “حارس النصر”

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علمت مصادر مقربة من البيت النصراوي، بأن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي لويس كاسترو طلب من مدرب حراس الفريق بإعداد تقرير مفصل عن حراس الفريق.

ووفقا للمصادر يشتمل هالتقرير على إحصائيات شاملة لمشاركة الحراس ومستواهم الفني ومدى جدوى استمرارهم بالنادي، وذلك بعد المستويات غير المقنعة التي يقدمها الحراس مع النادي في المباريات الماضية حيث لاحظ سوء واضح بمركز حراسة المرمى بالنادي .

وأكدت المصادر ذاتها أن البرتغالي كاسترو ينوي جلب حارس أجنبي في الفترة الشتوية بدلاً من العاجي سيكو فوفانا الذي لم يقدم ما يأمله منه النصراويون خلال الفترة الماضية، وتوفر بدلاء سعوديين ينوبون عنهم في حال قرر كاسترو تغييره بشكل رسمي.

يذكر أن نادي النصر هو النادي الوحيد الذي لم يجلب حارساً أجنبياً في فترة التسجيل الصيفية بناءً على طلب المدير الفني لويس كاسترو. وفق “سبورت 24”.

تقرير يحسم مستقبل “حارس النصر”

رياضة
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