علامات تدل على “اختراق” هاتفك

كشفت خبيرة تقنية “هاكر أخلاقي” عن علامات قد يدل وجودها على أن هاتفك قد تم اختراقه، أبرزها نقطة الضوء الأخضر العشوائي على الشاشة، وارتفاع درجة حرارة الجهاز.
وقالت الخبيرة لورا كانكالا، إن ظهور نقطة خضراء على شاشة “أندرويد” أو برتقالية على “آيفون”، قد تكون علامة تحذير على تعرضك للاختراق، أو وجود تطبيق خبيث على هاتفك.
وأوضحت أن نقطة التحذير هذه تظهر عندما يكون ميكروفون الجهاز أو الكاميرا قيد الاستخدام، ويمكن أن تكون علامة تحذير على تشغيل برامج ضارة تهدف إلى التجسس.
ونصحت كانكالا بمراجعة التطبيقات المثبتة وحذف غير المعروف منها، وتشغيل تطبيق فحص الفيروسات، أو إعادة ضبط إعدادات الهاتف.
وأضافت أن ارتفاع درجة حرارة الهاتف ونفاد البطارية بسرعة غير مفهومة يمكن أن تكون علامة تحذيرية على وجود تطبيقات ضارة، مؤكدة أن هذه التطبيقات تحاول تمويه نفسها وتغيير اسمها إلى شيء يشبه إعدادات الهاتف لتشعر أنها قد تكون نظامية. وقد يكون من الصعب حذف هذه التطبيقات مباشرة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن تلقي رسائل بريد إلكتروني من البنك الذي تتعامل معه ، تسألك عما إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور الخاصة بك، فقد يكون ذلك علامة على سرقة بياناتك البنكية، حيث يتم إقناع الضحايا بزيارة موقع ويب مزيف لاختراق البيانات.
وحذرت من إمكانية قيام المجرمين بسهولة من انتحال أرقام هواتف مؤسسات مالية أو أطراف أخرى معروفة ومحاولة التلاعب بك للقيام بإجراء معاملة نقدية فورية أو تقديم بيانات عبر الإنترنت.