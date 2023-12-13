“هيثرو” بوابة استثمارية سعودية جديدة بلندن

تواصل المملكة ممثلةً في صندوق الاستثمارات العامة نجاحاتها في الاستحواذ على أسهم الشركات والكيانات العالمية العملاقة، الأمر الذي لفت أنظار الصحف البريطانية إلى صفقة الاستحواذ على البنية التحتية بالعاصمة لندن، وعلى رأسها مطار “هيثرو” الدولي.
وفي هذا الشأن، رصدت صحيفة “City A.M” البريطانية، الصفقة التي تمت بين الصندوق و”أرديان” الفرنسية لشراء حصة شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة “فيروفيال” البالغة 25% في المطار بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني.
ويمثل مطار “هيثرو”، وفقاً للصحيفة، موردًا استراتيجيًا بالغ الأهمية للعاصمة البريطانية؛ حيث أحدثت الصفقة صدىً كبيرًا في أرجاء البرلمان البريطاني ما بين مؤيد ومعارض، ولكن الأغلبية يشعرون بارتياح لقدرة الحكومة على جذب المستثمرين الدوليين، ولا سيما السعودية التي أثبتت قدرتها على تطوير استثماراتها بالخارج.
وأشارت إلى أن المملكة بشراء هذه الحصة أنقذت المطار من حالة الركود المالي التي أعقبت سنوات من الخسائر المتتالية، فضلاً عن كومة الديون المتزايدة البالغة 16 مليار جنيه إسترليني، وهي تحديات وقفت عقبة أمام مقترح بإنشاء المدرج الثالث وهددت بإخراج عملية إحياء المطار من جديد عن مسارها. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الاستثمارات السعودية المختلفة حول العالم عادت بالفائدة على جميع الأطراف، وأثبتت قدرتها على الترويج لها وللوجهات العالمية عبر منظوماتها الجوية العملاقة كالخطوط السعودية وطيران الرياض، فضلاً عن صفقات شراء نادي نيوكاسل يونايتد وجولة الغولف الأوروبي PGA، وغيرها من الصفقات الناجحة.