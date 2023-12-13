“مدارس” المملكة تنافس عالمياً بـ”الانضباط”

كشفت نتائج الدراسة الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” في اختبار بيزا “PISA 2022″، عن تقدم ملحوظ وإيجابية وتحسن عالٍ في مؤشرات الانتماء والحياة والانضباط بمدارس المملكة.
ووفق الدراسة التي تستهدف توظيف معارف الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم، وتمكينهم للاستفادة من مهاراتهم في حل المشكلات الحياتية والمهنية، أظهر المعلم في المملكة تميزاً بشكل عام، خاصة في معلمي مادة الرياضيات.
وأكد 77% من الطلاب المشاركين في الدراسة أن معلم الرياضيات يقدم مساعدة إضافية عندما يحتاج إليها الطلاب، وذلك مقابل 70 % من المشاركين في الدراسة من دول العالم في منظمة “OECD”.
وأفاد 76 % من الطلاب في السعودية المشاركين بأن معلمي الرياضيات يظهرون اهتماماً بتعلم كل طالب، مقارنة بـ 63% من الطلبة المشاركين في الدراسة. وذكرت الدراسة أن 71% من الطلبة في المملكة يمكنهم إقامة صداقات بسهولة في المدرسة، مقارنة بمتوسط 76 % المائة من دول المنظمة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة التعليم تعمل على رفع مستوى مهارات الطلاب والطالبات للمنافسة عالميًا، لا سيما في مجالات التعليم الأساسية القراءة، والرياضيات، والعلوم، وذلك بتطوير خطط المناهج، وتعزيز المهارات الأساسية للطلبة، وزيادة الوقت المخصص لتعلم تلك المهارات، وتحفيز دافعية التعلم لدى الطلبة، إضافة إلى التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، والشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.
يذكر أن المملكة شاركت في الاختبار الدولي، الذي تشرف عليه منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ونفّذته وزارة التعليم في مدارس التعليم العام إلكترونياً، كأول مشاركة للمملكة في النسخة الإلكترونية للاختبارات التي تُعقد كل ثلاث سنوات، وذلك بهدف مقارنة مستويات الطلبة والنظام التعليمي بأداء الدول الأخرى المشارِكة.