“أوتامو” وجهة جديدة للفنون والترفيه بـ”نيوم”

كشف مجلس إدارة نيوم، عن تطوير “أوتامو Utamo”، أحدث وجهات نيوم التي ستقدم سلسلة من التجارب المتنوعة في الفنون والترفيه، لتكون موقعاً مثالياً لإقامة الأحداث والفعاليات المبتكرة واستضافة الفنانين العالميين.
وستوفر “أوتامو” من خلال طبيعتها الساحرة بين الجبال المطلة على ساحل خليج العقبة، بيئةً فريدة من نوعها للفعاليات والحفلات الموسيقية والمعارض والأنشطة الفنية.
وستسهم في إحداث تحول نوعي في مفاهيم الترفيه التقليدية، حيث تقدم تجارب غنية للزوار يتناغم فيها جمال المكان مع أحدث التقنيات، وبتصاميم تمزج بين الفن والهندسة المعمارية.
وسيكون الوصول إلى الموقع عبر مسارٍ ممتد على طول حديقة رائعة تضم أصنافاً متنوعة من الأشجار والزهور، قبل الدخول إلى ردهة الاستقبال الكبرى، ويبلغ ارتفاع المدخل 64 متراً، ويتميز بتصميم فني استثنائي.
وتضم “أوتامو” إمكانات متكاملة تجعلها من أحدث مواقع الفعاليات وأكثرها تميزاً، بدءاً من مسرح المستقبل الذي سيقدم تجارب استثنائية تمزج الواقع بالعالم الافتراضي، وكذلك مساحة مخصصة للعروض متعددة الأغراض، وصالات لكبار الشخصيات، والمطاعم الفاخرة.
وسيتم تصميم الموقع بعناية لتسهيل تركيب تجهيزات العروض الفنية، لضمان تفاعل الزوار مع الأنظمة السمعية والبصرية المتقدمة، إضافة إلى اتباع أحدث الأساليب في تصميم وبناء “أوتامو”؛ تحقيقاً لمستهدفاتها في الحفاظ على 95% من مساحتها للطبيعة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن تطوير “أوتامو” يأتي بعد الإعلانات الأخيرة عن “ليجا”، و”إبيكون”، و”سيرانا” أحدث الوجهات السياحية المستدامة في نيوم، ضمن جهود نيوم لاستثمار الوجهات الطبيعية المميزة، وتعزيز التنمية السياحية، وتقديم مفاهيم مبتكرة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة.