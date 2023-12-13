بعد 14 أسبوعاً.. “تاسي” فوق 11400 نقطة

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية ارتفاعه التدريجي؛ لينجح في تخطي مستوى 11400 نقطة، للمرة الأولى بعد 14 أسبوعاً، أي منذ نهاية تعاملات الخامس من سبتمبر الماضي، وقت أن كانت قراءته 11411 نقطة، وبمكاسبه اليوم يكون المؤشر سجل الزيادة السادسة له على التوالي مستفيداً من ارتفاع أسعار الأسهم القيادية في السوق، جاء ذلك على رغم انخفاض قيمة وكمية الأسهم المتداولة مقارنة بالجلسة السابقة.
وأنهى مؤشر (تاسي) جلسة اليوم عند مستوى 11401.47 نقطة في مقابل 11395 نقطة نهاية جلسة أمس، بزيادة 6.47 نقطة نسبتها 0.06 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 923 نقطة، نسبتها 8.81 %، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
وبالنظر إلى الاجماليات، نجد انخفاضاً في السيولة المتداولة بنسبة 16 % إلى 5.2 مليار ريال، في مقابل 6.2 مليار أمس، فيما تراجعت الكمية المتداولة 19 % إلى 203 ملايين سهم، في مقابل 252 مليوناً، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 12 % إلى 402 ألف صفقة في مقابل 455 ألفاً، انخفض معها متوسط الصفقة 9 % إلى 505 أسهم.
ومن أصل 230 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 80 شركة منها، بينما انخفضت أسعار أسهم 135 شركة، واستقرت أسهم 15 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.033 تريليون ريال بخسارة قدرها 32 ملياراً نسبتها 0.29 %.
وأنهت مؤشرات 10 قطاعات التعاملات على ارتفاع في مؤشراتها، كان أكبرها صعوداً قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.30 %، تلاه مؤشر الاستثمار والتمويل المرتفع 1.10 %، ثم الصناديق العقارية المتداولة الصاعد 0.99 %، وارتفع مؤشر المصارف بنسبة 0.33 %، فيما سجل مؤشر الاعلام والترفيه أقل زيادة 0.27 %. وفق “أخبار 24”.
وفي الاتجاه المقابل انخفضت مؤشرات 11 قطاعاً أكبرها خسارة قطاع إنتاج الأغذية الهابط 1.85 %، تلاه مؤشر التطبيقات المتراجع 0.86 %. بـ 46 % من قيمته، وفقد مؤشر الطاقة ثم مؤشر النقل الخاسر 0.58 %، وسجل مؤشر المواد الأساسية أقل خسارة 0.01 %.
أما أبزر الأسهم فنجد تصدر سهم الباحة السوق بعد ارتفاع سعره 7.7 % وصولا إلى 0.14 ريال من تداول 19 مليون سهم، تلاه سهم سال بنسبة ارتفاع 4.35 % إلى 153.40 ريال، فيما حقق سهم أرامكو السعودية أكبر سيولة متداولة بلغت 450 مليون ريال تراجع سعره خلالها 0.46 % إلى 32.80 ريال.
أما عن أداء السوق الموازية، فنجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) 0.31 % تعادل 72 نقطة، صعوداً إلى 23732 نقطة، فيما ارتفعت السيولة المتداولة 388 % إلى 107 ملايين ريال، من تداول 4.4 مليون سهم.