طرح أسهم “إم بي سي” غداً

أعلنت شركة تداول السعودية، طرح أسهم شركة مجموعة “إم بي سي” في السوق الرئيسية، بدءا من غدٍ الخميس 14 ديسمبر ويستمر الطرح حتى يوم الاثنين 18 ديسمبر الجاري.
وأوضحت “تداول”، أن حجم الطرح يبلغ نحو 3.3 مليون سهم للأفراد، بقيمة 25 ريالاً للسهم، في بنوك؛ العربي الوطني، الرياض، السعودي الفرنسي، الأهلي السعودية، فيما تدير الاكتتاب شركة “إتش إس بي سي” العربية السعودية.
وتعد “مجموعة MBC”، أكبر مجموعة إعلامية رائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأسست في لندن عام 1991 كقناة فضائية مستقلة وفي عام 2002، نقلت المجموعة مقرها لمدينة دبي للإعلام. وفق “أخبار 24”.
وبعد تحقيق نجاحات كبيرة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، افتتحت المجموعة بفخر مقرها الرئيسي الجديد في العاصمة الرياض، في شهر سبتمبر من عام 2022.