“عزّ لأهلها”.. وللأسر المنتجة

أتاح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، المجال للأسر المنتجة من الحرفيين والحرفيات، لتسويق منتجاتهم في القرية التراثية داخل أرض المهرجان في الصياهد.
وتعرض أكثر من 50 أسرة منتجة داخل القرية في المهرجان الذي يحمل شعار “عز لأهلها”، أعمالها التي تتنوع بين المنتجات الشعبية والأدوات التراثية المتعلقة بالإبل، والقهوة والشاي، والأصناف الأخرى من المأكولات الشعبية والمشروبات، وأنواع التمور، والأقط والسمن، والعسل الطبيعي، والملابس والعطور، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من زوار المهرجان.
وقالت المشاركة سلمى الحمود، إن المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فرصة كبيرة للأسرة المنتجة لعرض أعمالها، وخصوصاً ما يتعلق بالإبل، لا سيما أن غالبية هذه الأعمال تكون يدوية، وتعتمد على مهارات الحرفي.، مؤكدة أن المهرجان، يشكّل فرصة جيدة للتواصل المباشر مع الزوار وتعريفهم على أرض الواقع بهذه المنتجات ومعرفة جودتها.
وتحرص إدارة المهرجان على دعم الأسر المنتجة، بتوفير منافذ وفرص تسويقية لمنتجاتها، وزيادة قدرتها التنافسية؛ من أجل عكس الاهتمام بالأعمال الحرفية، التي تقدم فرصاً اقتصادية.
وفق “أخبار 24”.