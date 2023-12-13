“رونالدو”: منبهر بتراث “العلا”

عبّر نجم نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بالوقت الذي يقضيه في مدينة العلا، مؤكدًا على دهشته بالتراث الاستثنائي.
ونشر أسطورة كرة القدم البرتغالية عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام” صورا له أثناء قضائه وقتا في العلا، معلقًا: “أنا مُندهش من التراث الاستثنائي للعلا هُنا في السعودية”.
كان مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، منح لاعبيه راحة لمدة 4 أيام بعد المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وصعد فريق النصر إلى نصف نهائي كأس الملك بعد فوزه على الشباب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشباب في قمة مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفق “سبورت 24”.