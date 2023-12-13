مصريون تزيّنت مسيرتهم بقميصَي “الأهلي” و “الاتحاد”

تترقب الجماهير السعودية والعربية القمة المرتقبة بين الاتحاد والأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية “السعودية 2023″، والمقرر إقامتها مساء الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة.
وانضم حجازي إلى قائمة من النجوم المصريين الذين سبق لهم ارتداء قميصي الاتحاد والأهلي محققين معهما إنجازات لا تزال عالقة في أذهان جماهير الناديين الكبيرين.
إسلام الشاطر
البداية كانت مع اللاعب إسلام الشاطر الذي انتقل إلى صفوف الاتحاد موسم 2003-2004 على سبيل الإعارة حيث ساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا وكأس ولي العهد.
وانتقل الشاطر بعد تجربته القصيرة مع الاتحاد مع الزمالك ومنه إلى الأهلي الذي كتب معه تاريخًا كبيرًا على المستويين المحلي والإفريقي.
عماد متعب
من أبرز الصفقات المصرية التي انتقلت إلى الاتحاد وذلك على سبيل الإعارة في موسم 2008-2009 حيث قاده للتتويج بدوري المحترفين علمًا بأنه لعب 24 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا قبل أن تداهمه الإصابة بالرباط الصليبي ويعود بعدها إلى الأهلي الذي يعد “متعب” من هدافيه التاريخيين.
محمود عبدالمنعم “كهربا”
انتقل كهربا إلى صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة لموسمين توهج خلالهما مع “العميد” حيث قاده للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد، علمًا بأنه سجل 24 هدفًا خلال 53 مباراة.
وبعد عودته من الاتحاد إلى ناديه السابق الزمالك فسخ اللاعب عقده مع الفارس الأبيض منتقلًا إلى الأهلي الذي حقق معه العديد من الألقاب محليًا وإفريقيًا.
أحمد حجازي
سطر حجازي اسمه بين أبرز النجوم المحترفين الذين وفدوا على الاتحاد حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الغائب منذ 14 عامًا، كما توج معه بكأس السوبر السعودي.
محمد عبدالشافي
وسجّل المصري الآخر محمد عبدالشافي اسمه بسجلات نادي الأهلي الذي انضم له موسم 14/ 15 معُارًا من صفوف الزمالك المصري قبل أن ينتقل نهائيًا بعد نهاية فترة الإعارة.
وفق “سبورت 24”.