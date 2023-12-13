“الأهلي” المصري يواصل التأهب لـ”الاتحاد”

خاض فريق الأهلي المصري من خلال إقامته بفندق الإقامة بجدة مرانه الثاني مساء اليوم الأربعاء على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة الاتحاد يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.
ويستعد الجهاز الفني للأهلي بشكل قوي للمواجهة المقبلة، بحسب ما أورده الموقع الرسمي لناديه، لتحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.
وحرص رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، على لقاء لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل التوجه لأداء المران الثاني؛ لدعم وتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل قوي قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي. وفق “سبورت 24”.