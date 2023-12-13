الهلال يفتح ملفّ “الشتوية”

فتحت إدارة نادي الهلال، ملف تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه حتى يتمكن الفريق من استكمال مسيرته في البطولات المختلفة وعلى رأسها دوري روشن، الذي يتصدر ترتيبه بفارق 7 نقاط عن غريمه النصر.
ويرغب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في ضمّ صفقة أجنبية جديدة لتكون بديلاً للنجم البرازيلي الدولي المصاب نيمار جونيور، الذي انتهى موسمه بعد إصابة في الرباط الصليبي للركبة.
ويقضي حالياً نيمار فترة علاج واستشفاء طويلة جراء إصابته بالرباط الصليبي لركبته اليسرى في منتصف أكتوبر الماضي في أثناء مشاركته دولياً مع منتخب بلاده ضد الأوروغواي خلال مباراة دولية ضمن تصفيات مونديال كأس العالم في أكتوبر الماضي.
ووضع المدرب البرتغالي عدة مراكز ومن بينها المهاجم الثاني والظهير الأيسر وتأتي الأخيرة هي الأقرب لحاجة الفريق للاعب ذي مجهود بدني عالٍ طوال فترة الموسم الكروي نظراً لكثرة إصابات الدولي ياسر الشهراني أدت لغيابه لفترات متفاوتة. وفق “سبورت “.
وأدت غيابات الشهراني المستمرة، وعدم وجود بديل آخر في نفس المركز إلى اضطرار جيسوس على إشراك لاعبين في غير مراكزهم مثل محمد البريك، وهو ظهير أيمن في الأساس، وناصر الدوسري وسط أيسر.
وألمح المدرب البرتغالي في وقتٍ سابق في حديثٍ إعلامي عن انتظاره للضوء الأخضر من رئيس الهلال فهد بن سعد بن نافل على ضم صفقة جديدة للفريق لسد العجز في المراكز التي يراها تحتاج للتدعيم بشكل لا يقبل الانتظار.