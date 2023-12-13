28 مليون مستفيد بـ”أبشر”

كشف مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، عن انضمام ما يزيد على 28 مليون مستفيد لمنصة أبشر، للاستفادة من نحو 400 خدمة إلكترونية تتيحها المنصة، أنجزت خلالها ما يتجاوز مليارَيْ عملية رقمية.
وأضاف خلال كلمته في ملتقى أبشر السنوي التاسع 2023 للتحول الرقمي وإطلاق، والمقام 1بنادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، أنه منذ صدور توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف للاستفادة من حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والجيل الثالث للويب، والتصوير المحوسب، والعالم الافتراضي بأنماطه المختلفة، انطلقت روح جديدة في مفاصل الوزارة المختلفة، تسعى لتبني تلك التقنيات بأعمالها الأمنية وخدماتها الذكية.
وشهد الحفل إطلاق “تحدي أبشر 2024″، وتكريم مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح، المتميزين من قطاعات الوزارة في مجال التحول الرقمي، الداعمة لركائز التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في المجال بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في تحسين جودة واستدامة الخدمات الرقمية، ورفع رضا المستفيدين منها، وتحسين جودة الحياة. وفق “أخبار 24”.
كما اطلع “الفالح” على عرض مرئي لإنجازات وزارة الداخلية التقنية بطريقة تفاعلية، ومستقبل خدمات منصات أبشر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيزها في دعم أعمال الوزارة، وتحسين أعمال وإجراءات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المتكاملة وتقديم خدمات رائدة للمستفيدين.