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14/12/2023   8:21 ص

أداة لكشف الحقائق بـ”ثريدز”

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تعمل شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية المالكة لتطبيق “ثريدز”، على إضافة أداة جديدة تمكّن المدققين من التحقق من الأخبار وكشف مدى مطابقتها للحقائق المعتمدة.

وكشف المدير التنفيذي لمنصة “إنستغرام” المرتبطة بالتطبيق، آدم موسيري، أن الأداة الجديدة ستكون ضمن مجموعة من الأدوات التي ستطلقها الشركة العام المقبل، وذلك لتعزيز القدرة على رصد الشائعات والمعلومات الخاطئة بالمنشورات ومعالجتها.

وأضاف موسيري أن الأداة ستمكن المستخدمين أيضاً من تقليل رؤية المحتوى الحساس على ثريدز، والذي يشمل المعلومات والبيانات الصحية ومجريات الانتخابات الرئاسية لمنع التأثير على المستخدم عبر معلومات كاذبة. وفق “أخبار 24”.

أداة لكشف الحقائق بـ”ثريدز”

مال وأعمال
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