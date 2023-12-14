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14/12/2023   8:20 ص

مساحة خاصة بـ”إنستغرام”

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تتيح ميزة جديدة (قيد الاختبار) بتطبيق “إنستغرام” لتبادل الصور، إمكانية إنشاء مساحة منفصلة بحساب المستخدم لنشر الصور والوسائط الخاصة لقائمة منتقاة من الأقارب والأصدقاء.

وتسمح ميزة “فليب سلايد” الجديدة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، بنشر المحتوى في حساب واحد بدلاً من اللجوء لإنشاء حساب بديل خاص بالمقربين، وهي طريقة تسمى “Finsta” يمكن الوصول إليها بالتمرير إلى الجهة السفلية ويستخدمها المشاهير لنشر صورهم الحقيقية.

وتعمل الميزة على إنشاء قسم جديد يظهر للمقربين فقط داخل حساب المستخدم، والذي يمكن الوصول إليه عبر التمرير إلى الجهة السفلية ضمن الحساب من أجل الكشف عن المحتوى الخاص. وفق “أخبار 24”.

مساحة خاصة بـ”إنستغرام”

مال وأعمال
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