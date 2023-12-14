“480 ساعة” لتأهيل موظفي الداخلية بـ”الخوارزميات”

عززت وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” قدرات القوة الوطنية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إقامة معسكرات تدريبية بمقر أكاديمية طويق بالرياض.
يأتي ذلك في إطار ما تحظى به “سدايا” من دعم وتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير محمد بن سلمان، للوصول بالمملكة للريادة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتهدف المعسكرات التي تستمر 3 أشهر بمجموع 480 ساعة إلى تزويد 187 من المتدربين بالمعارف التي تُسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتخريج كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. وفق “أخبار 24”.
وتغطي المعسكرات موضوعات هامة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي مثل: استخراج البيانات وتحليلها، وتعلّم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية، ورؤية الحاسوب، والتحليل التنبؤي، والبيانات الضخمة، الأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والتعريف بعلوم البيانات وأساسيات البرمجة، وغيرها.