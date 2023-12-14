“البنك الدولي” يقف على إصلاحات “اقتصاد” المملكة

اطلع وفد من الأعضاء التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي، على الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة ودورها في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، ورفع تنافسية المملكة عالمياً، إلى جانب عدد من مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030.
والتقى وفد البنك الدولي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، الذي أكد أن هذه الإصلاحات تمت بدعم وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إطار رؤية المملكة 2030، التي أطلقها لإجراء إصلاحات هيكلية في المجالات الاقتصادية، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة.
وتناول اللقاء، الذي حضره المدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى مجموعة البنك الدولي المهندس خالد باوزير، التعريف بعدد من مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، إلى جانب استعراض أدوار المركز الوطني للتنافسية الهادفة إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وأثرها في تحقيق المملكة أداءً إيجابياً في التقارير والمؤشرات العالمية المعتبرة، إضافة إلى التعريف بجهود المركز في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، من خلال اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.
وشملت أعمال الوفد، زيارة لفرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في واجهة روشن، حيث اطلع على الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال من خلال فروع المركز المكانية ومنصة “الأعمال”، التي تتكامل في تقديمها مختلف الجهات الحكومية المعنية، للوصول إلى أن تصبح المملكة إحدى الدول الرائدة في العالم في جودة وسلاسة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.