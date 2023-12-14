تثبيت متعدد لـ”رسائل واتساب”

يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من تثبيت رسائل متعددة بالدردشات، وذلك بعد إتاحة ميزة التثبيت بوضع “دبوس” على الرسالة قبل أسابيع قليلة.
وتأتي الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، ضمن سلسلة من التحديثات المنتظرة لواجهة الدردشة بالتطبيق، ومنها التنقل عبر الرسائل المثبتة وترقية تخصيصها إلى مستوى جديد.
ومن خلال القدرة على تثبيت رسائل متعددة، يمكن للمستخدمين إنشاء مساحة مخصصة في الجزء العلوي من محادثاتهم، ما يوفر وصولاً سريعاً إلى مجموعة متنوعة من المحتوى الموجود بالمحادثة. وفق “أخبار 24”.