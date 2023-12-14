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رياضة > الإعلان عن “اجتماع ثالث” لـ”توثيق الكرة السعودية”
14/12/2023   8:24 ص

الإعلان عن “اجتماع ثالث” لـ”توثيق الكرة السعودية”

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقده يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر الجاري الاجتماع الثالث لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية؛ لمناقشة الأندية أعضاء الجمعية العمومية وإطلاعهم على آخر المستجدات حيال المشروع.

ووجه الاتحاد السعودي، بحسب بيان رسمي صادر اليوم الخميس، الدعوة للأندية أعضاء الجمعية العمومية لترشيح ممثليها على أن يكونوا من منسوبي النادي.

يُذكر أن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يضم في عضويته: خبراء دوليين في التوثيق الرياضي مرشحين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وممثلين من وزارة الرياضة وهيئة الإذاعة والتلفزيون ودارة الملك عبدالعزيز ورابطة الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية. وفق “سبورت 24”.

الإعلان عن “اجتماع ثالث” لـ”توثيق الكرة السعودية”

رياضة
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