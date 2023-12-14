أنتويرب يحقق “فوزاً مفاجئاً” على برشلونة

حقق رويال أنتويرب البلجيكي أول انتصار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء، بفوز مفاجئ بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه برشلونة ليفتتح رصيده من النقاط في المجموعة الثامنة لكنه ودع المنافسات القارية هذا الموسم.
وسجل الشاب آرثر فيرميرين لاعب أنتويرب الهدف الأول بعد 90 ثانية لكن برشلونة أدرك التعادل قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق فيران توريس.
وضع فينسنت يانسن فريق أنتويرب في المقدمة في بداية الشوط الثاني، وحافظ الفريق على تقدمه حتى الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سجل مارك جويو البالغ عمره 17 عاما التعادل، وحسم أنتويرب المباراة بهدف سجله الشاب جورج إيلينيخينا. وفق “سبورت 24”.
وبهذا يحقق أنتويرب أول انتصار بعد خمس هزائم في دور المجموعات في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا، لكنه ما زال يتذيل المجموعة.
وكان النادي الإسباني، الذي أراح لاعبيه الأساسيين، قد ضمن بالفعل إنهاء الدور الأول ضمن أول مركزين، لكن فوز بورتو 5-3 على شاختار دونيتسك في المباراة الأخرى بالمجموعة أكد صدارة برشلونة للمجموعة رغم الهزيمة.