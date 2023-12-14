ملتقى “الحكومة الرقمية”.. الثلاثاء

ينطلق (الثلاثاء) المقبل، ملتقى الحكومة الرقمية، في نسخته الثانية الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية، بحضور أكثر من 3 آلاف مشارك، من الوزراء، والخبراء والمختصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي، وأكثر من 400 جهة حكومية.
ويهدف الملتقى الذي ينعقد تحت شعار “مستقبلنا الآن” ويستمر لمدة يومين؛ إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.
وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، إن الملتقى سيستكمل الجهود المبذولة، ويحتفي بنجاحات الجهات الحكومية المتسارعة والمتقدمة، وإبراز إنجازاتها، وتحفيز تبني أفضل المعايير العالمية للحكومة الرقمية، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية تحقق رضا المستفيدين وتُحسّن جودة الحياة.
وأبان الملتقى يتضمن عقد جلسات حوارية وورش العمل في مجال التحول الرقمي، إلى جانب إطلاق المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة، والإعلان عن الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية في المملكة في نسختها الثانية، والفائزين بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة.
وسيتضمن الملتقى الإعلان عن نتائج قياس التحول الرقمي 2023، الذي يهدف إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقدم المملكة في المؤشرات الدولية، وفق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيصاحب الملتقى إقامة “معرض السعودية الرقمية”؛ والذي يهدف لاستعراض أبرز الخدمات والمنتجات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية نحو أفق رقمي واعد.