9 مقرات “إقليمية” لشركات “صينية” بالمملكة

أكدت وزارة الاستثمار أنه تم تسليم 9 رخص لشركات صينية عالمية لافتتاح مكاتبها الإقليمية في المملكة، من بينها شركة هواوي، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي. وتأتي تلك الخطوة تجسيدا لتوطيد العلاقة القوية بين الصين والمملكة، وتماشيا مع رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد السعودي.
وتستضيف العاصمة الصينية بكين، مؤتمر الاستثمار “الصيني – السعودي”، الذي بدأ في 12 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 700 شخصية من المسؤولين وممثلي الحكومات رفيعي المستوى.
ويستهدف المؤتمر تطوير مسار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، المعززة لمثل هذه الشراكات الإستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.
وتضمنت أعمال المؤتمر عدة جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة، والمال والاستثمار، والتعدين والمعادن، إضافة إلى عدد من ورش العمل التي ستتطرق لمجالات السياحة والترفيه، والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق أنه جرى إصدار أكثر من 162 مركزاً إقليمياً حتى نهاية الربع الثالث 2023، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية للمملكة.
وكشفت المملكة مطلع هذا الشهر عن حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة؛ لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية للمملكة، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.
وفق “أخبار 24”.