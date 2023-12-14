“مناطق جديدة” للطيور عالميًا بمحمية الملك سلمان

وسعت كذلك إلى توسيع النطاق الجغرافي لموقع جبال أجا ليضم المناطق الواقعة شمال حائل (جبال حبران وعرنان والمسمى)، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للمناطق المعتمدة والمعترف بها من منظمة بيردلايف إنترناشونال (Birdlife international) كمناطق ذات أهمية عالمية لحماية الطيور داخل المحمية الملكية خمس مناطق.
من جانب آخر، أكدت الهيئة أنها سجلت 290 نوعاً من الطيور البرية، وهو ما يشكل 58% من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المملكة، والبالغ عددها 499 نوعًا. وتشير هذه النسبة إلى أهمية المحمية الملكية بشكل كبير للأنواع المقيمة والمهاجرة من الطيور البرية، ومؤكدةً على أهمية موقعها وموائلها لجذب الطيور بمختلف أنواعها.
وأفادت الهيئة بأن هناك 25 نوعًا من الطيور المسجلة في المحمية، سواء كانت مقيمة أو مهاجرة، مدرجة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، ويُظهر هذا الرقم الحاجة الماسة للمحافظة على هذه الأنواع المهددة والإسهام في تكاثرها لخلق تنوع حيوي عالمي.وفق “أخبار 24”.
وتقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على ممرات الهجرة الرئيسية للطيور في العالم، إذ تشكل الطيور المهاجرة 88% من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المحمية الملكية، بينما تمثل الطيور المقيمة نسبة 12%، وتعكس هذه النسب أهمية موقع المحمية الملكية كنقاط استراحة رئيسية للطيور المهاجرة بين القارات، كما يعكس هذا التوازن البيئي أهمية الحفاظ على المحمية الملكية كموقع إستراتيجي للطيور والمحافظة على التنوع الحيوي في المنطقة.