نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تفاهم سعودي- ياباني بـ”إمدادات المعادن”
15/12/2023   5:19 م

تفاهم سعودي- ياباني بـ”إمدادات المعادن”

+ = -
42

تعتزم المملكة توقيع مذكرة تعاون مع اليابان لتعزيز سلسلة إمدادات المعادن الرئيسية في وقت قريب قد يكون أواخر الشهر الجاري.

وذكرت وكالة “جيجي” اليابانية للأنباء، أن اليابان ستعمل مع المملكة لتسريع تطوير نشاط التعدين في إفريقيا ومناطق أخرى؛ لدعم جهود وقف انبعاثات الكربون وتعزيز الأمن الاقتصادي.

وتتسم العلاقات الثنائية بين المملكة واليابان منذ بدايتها في العام 1955م، بالتطور والنمو المطرد والتعاون، فعلى الصعيد التجاري يرتبط البلدان بعلاقات تجارية وثيقة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2022 نحو 47,489 مليار دولار، مسجلاً فائضاً مقداره 34,052 مليار دولار لصالح المملكة. وفق “أخبار 24”.

وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة إلى اليابان، إضافة إلى المنتجات الكيماوية العضوية، والألومنيوم ومصنوعاته، والنحاس ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها، فيما تعد السيارات، والآلات، والمطاط ومصنوعاته، والمعدات والأجهزة الكهربائية، والأجهزة الطبية، أبرز السلع التي تم استيرادها من اليابان خلال العام الماضي.

تفاهم سعودي- ياباني بـ”إمدادات المعادن”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885281692.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com