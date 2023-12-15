الذهب.. “مكاسب” أسبوعية

اتجهت أسعار الذهب اليوم لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، بعدما ألقت احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل بظلالها على الدولار وعوائد سندات الخزانة.
ووصل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.8 دولار للأوقية، فيما ارتفع 1.6% منذ بداية الأسبوع، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2050 دولاراً.
واتجه الدولار لانخفاض أسبوعي، بعد أن سجل أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس؛ مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، فيما توقع محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، كايل رودا، خفض أسعار الفائدة سيدفع لاتجاه صعودي للغاية بالنسبة للذهب.
وسجل الفضة تراجعاً 0.2 % إلى 24.0 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.1 % إلى 958.8 دولار، ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية، بينما انخفض البلاديوم 0.5 % إلى 1096.8 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس من العام 2022 بعدما ارتفع هذا الأسبوع حتى الآن 15.5 %. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة تضع ضغوطاً على الدولار وعوائد السندات؛ مما يزيد من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.