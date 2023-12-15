450 ميزة جديدة لـ”فايرفوكس” بأندرويد

كشفت شركة “موزيلا” عن إطلاق إضافة أكثر من 450 ميزة لمتصفح فايرفوكس في نظام أندرويد، حيث تتيح تلك الإضافات الكثير من الخيارات التي لا تتوفر في الإصدار الأصلي من المتصفح.
وأوضحت الشركة أن تلك الإضافات تساعد المستخدمين في تخصيص متصفح فايرفوكس في أجهزتهم المحمولة حسب احتياجاتهم، حيث تشمل أدوات لتعزيز الخصوصية ومكافحة التتبع، وحظر المحتوى غير المرغوب فيه.
كما تشمل الإضافات الجديدة أدوات الإنتاجية، وحجب الإعلانات، وتخصيص تجربة التصفح في المواقع المختلفة كتحويل كافة مواقع الويب إلى الوضع المظلم، أو الحصول على طريقة مناسبة لإدارة علامات التبويب. وفق “أخبار 24”.
وكانت فايرفوكس قد أنهت دعم تثبيت الإضافات قبل ثلاثة أعوام عند إطلاق النسخة الجديدة المعاد تصميمها من متصفح فايرفوكس للأجهزة العاملة بنظام أندرويد، وقد شكل ذلك مشكلة كبيرة لمستخدمي المتصفح؛ وإثر ذلك وعدت الشركة بدعم الإضافات في متصفحها في نظام أندرويد قبل نهاية العام الجاري.