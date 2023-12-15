“إنستغرام” يسهّل حذف “المزيفين”

يشكّل المحتوى غير المرغوب فيه والحسابات الروبوتية والمزيفة إزعاجاً كبيراً لمستخدمي تطبيق “إنستغرام”، لذلك طرحت المنصة مؤخراً مجموعة من أدوات التحكم لتسهيل حذف وإزالة هذه الحسابات من قائمة المتابعين.
وتعمل أدوات التحكم الجديدة أيضاً على تقليل الوقت المستغرق في الحذف اليدوي لكل من المحتوى والمتابعين المزعجين، إلى جانب إمكانية إزالة البريد العشوائي بشكل جماعي عبر أنظمة اكتشاف تلقائي محسّنة.
كما تمكّن المستخدم من إخفاء القصص والخلاصات وتقليل ظهورها من خلال تقديم تقارير بأنها رسائل غير مرغوب فيها، فضلاً عن إتاحة ميزة التصفية المتقدمة للتعليقات المزعجة من المتابعين. وفق “أخبار 24”.