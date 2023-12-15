“إيقاف” استقبال تراخيص سيارات الأجرة بـ”4 مدن”

قرر وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص، وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة، بالرياض، والمدينة المنورة، وجدة، وحاضرة الدمام.
ويستثنى من القرار الصادر (الجمعة) والمنشور في جريدة “أم القرى” طلبات إصدار التراخيص، وإضافة السيارات المقيدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة 3 أشهر تبدأ من اليوم.
ونص القرار على أن يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن الأربع المذكورة بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد. وفق “أخبار 24”.