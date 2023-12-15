“شات جي بي تي” يستعين بـ”الصحف”

أضافت شركة “أوبن أيه آي” الأمريكية، ميزة جديدة لروبوت الدردشة الشهير “شات جي بي تي”، وهي الرد على الاستفسارات بالاستعانة بعدد من الصحف المستقلة العالمية.
وكشفت الشركة في بيان لها، عن إبرامها اتفاقية تعاون مع مجموعة “أكسل سبرينغر” الإخبارية، للاستعانة بملخصات القصص الإخبارية من إصداراتها الشهيرة مثل “بوليتيكو” و”بيزنس إنسايدر” و”بيلد”.
كما لفتت إلى أنه سيتم طرح الميزة الجديدة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سيتمكن المستخدمون من الحصول على إجابات تستند على تلك الملخصات بمجرد نشرها، حتى وإن كانت حصرية للمشتركين بالإصدار. وفق “أخبار 24”.