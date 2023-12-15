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15/12/2023   5:25 م

حظر السجائر الإلكترونية “المنكهة”

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شددت منظمة الصحة العالمية برئاسة تيدروس غيبريسوس، على اتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإقبال على السجائر الإلكترونية وخصوصاً المنكهة التي تستهدف الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمّنت توصيات المنظمة، تعزيز تنفيذ الحظر ومواصلة الرصد والمراقبة في البلدان التي تحظر أو تجيز تداول التبغ ومنتجاته، مع وضع لوائح صارمة للحد من جاذبية هذه المنتجات.

وتستهدف السجائر الإلكترونية الأطفال من خلال وسائل التواصل والمؤثرين، وتعرض عليهم ما لا يقل عن 16 ألف نكهة، إلى جانب عرض المنتجات عبر شخصيات كرتونية محببة إليهم. وفق “أخبار 24”.

حظر السجائر الإلكترونية “المنكهة”

طب وتداوي
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