طوّر باحثون بالأكاديمية الصينية للعلوم، لقاحاً جديداً قابلاً للاستنشاق للأمراض التنفسية المعدية، وهو عبارة عن مسحوق جاف يؤخذ كجرعة واحدة ويتميّز بهيكل متعدد المستويات من مركب “نانو-مايكرو”.
ويعمل اللقاح الصيني الجديد، وفقاً لمجلة “Nature” العلمية، على حل مشكلة فشل بعض اللقاحات التي تعتمد على الأجسام المضادة في تحفيز الاستجابة المناعية المخاطية عبر إنشاء حاجز مناعي قوي في الجهاز التنفسي.
وأثبت اللقاح فعاليته في منع العدوى وانتقالها في العينات الحيوانية، فهو يجمع بين الكريات المجهرية القابلة للتحلل وجزيئات البروتين النانوية، والتي يمكن من خلالها تحفيز مستضدات متعددة في وقت واحد. وفق “أخبار 24”.