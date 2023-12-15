طوّر باحثون بالأكاديمية الصينية للعلوم، لقاحاً جديداً قابلاً للاستنشاق للأمراض التنفسية المعدية، وهو عبارة عن مسحوق جاف يؤخذ كجرعة واحدة ويتميّز بهيكل متعدد المستويات من مركب “نانو-مايكرو”.