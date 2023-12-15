“القدية” وجهة “مليونية”

استعرضت المنصات السياحية العالمية آخر المشاريع العملاقة التي أنجزتها المملكة ضمن رؤية 2030 التي تُعد الهدف الأول للقيادة السعودية لتحيق طفرة حقيقية في البلاد كمورد ثانٍ للاقتصاد السعودي بجانب النفط.
واعتبرت مجلة “business traveller” السياحية المتخصصة مشروع “القدية” واحداً من أهم الركائز الرئيسية التي بُنيت عليها الرؤية، وإحدى أهم خطط الرياض في وضع نفسها كقوة مالية عالمية، بجانب المشاريع التنموية الأخرى كمطار الملك سلمان الدولي، الذي سيصبح أحد أكبر المطارات في العالم بمساحة تبلغ حوالي 57 كيلومترًا مربعًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 120 مليون مسافر.
ورصدت المجلة الإمكانات الهائلة التي استخدمت لتأسيس المشروع الذي يبشر بمدينة ألعاب متكاملة تطل على منحدرات جبال طويق، فهي ستضم منطقة للألعاب والرياضات الإلكترونية، ومضمارًا للسرعة، وملاعب غولف، ومدينة ملاهٍ مائية، وملعب Six Flags Qaddiya، كما بدأت أعمال بناء المدينة في التقدم بعد منح عقود بقيمة 10 مليارات ريال سعودي.
كما ركزت على التوقعات العالمية للمشروع الذي يخلق أكثر من 325 ألف فرصة عمل للشباب السعودي؛ بأن القدية ستجذب نحو 48 مليون زائر سنوياً مما يزيد من انتعاش الاقتصاد عبر قطاعات السياحة والنقل، ويلفت نظر الزائرين إلى المشاريع الأخرى كمشروع نيوم والدرعية وموسم الرياض. وفق “أخبار 24”.
وعلى صعيدٍ متصل، أشادت المجلة بمشروع المربع الجديد الواقع في شمال غرب الرياض، والذي يمتد على مساحة 19 كيلومترًا مربعًا، ويوفر أكثر من 25 مليون متر مربع من المساحة الأرضية، ويضم أكثر من 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف غرفة فندقية، وأكثر من 980 ألف متر مربع من مساحات التجزئة.