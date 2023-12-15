رياح نشطة بـ”3 مناطق” وسماء غائمة بأخرى

قال المركز الوطني للأرصادـ إنه من المتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، وأجزاءٍ من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاءٍ من منطقتي جازان وعسير.
وأبان أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة. وفق “أخبار 24”.