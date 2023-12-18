24 نقطة لتخطي “تاسي” 11700

واصل المؤشر الرئيس “تاسي” للسوق المالية السعودية ارتفاعه التدريجي لليوم التاسع على التوالي، ليصبح على بُعد 24 نقطة من تخطى مستوى 11700 نقطة الذي غادره نهاية يوليو الماضي، واستفاد المؤشر في الجلسات الأخيرة من تحسن الطلب على الأسهم التي سلكت أسعارها اتجاهاً صعودياً عوض معه بعض خسائرها السابقة، صاحب ذلك ارتفاع في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس.
وأنهى مؤشر (تاسي) جلسة اليوم مرتفعاً إلى مستوى 11676.34 نقطة في مقابل 11600.72 نقطة نهاية جلسة أمس، بزيادة 75.62 نقطة نسبتها 0.65%، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 1198 نقطة، نسبتها 11.4 %، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة بنسبة 42 % إلى 6.4 بليون ريال، في مقابل 4.52 بليون أمس، فيما صعدت الكمية المتداولة 34 % إلى 261 مليون سهم، في مقابل 195 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 30 % إلى 427 ألف صفقة في مقابل 330 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة 3.4 % إلى 610 أسهم.
ومن أصل 230 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 108 شركات منها، بينما انخفضت أسعار أسهم 100 شركة، واستقرت أسهم 22 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.180 تريليون ريال بزيادة قدرها 68 بليونا نسبتها 0.61 %.
وأنهت 11 قطاعاً من السوق التعاملات على ارتفاع في مؤشراتها، كان أكبرها صعوداً قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.89 %، تلاه مؤشر المصارف المرتفع 1.58 %، ثم النقل الصاعد 1.41 %، وارتفع مؤشر المواد الأساسية بنسبة 0.96 %، فيما سجل مؤشر الاستثمار والتمويل أقل زيادة 0.06 %. وفق “أخبار 24”.
وفي الاتجاه المقابل انخفضت مؤشرات 10 قطاعات أكبرها خسارة قطاع إنتاج الإعلام والترفيه الهابط 1.69 %، تلاه مؤشر تجزئة الأغذية المتراجع 1.66 %، وفقد مؤشر المرافق العامة 0.1.32 % من قيمته، وسجل مؤشر التأمين أقل خسارة 0.21 %.
أما عن أداء السوق الموازية ، فنجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) بعد تراجعه اليومين السابقين، 0.85 % تعادل 199 نقطة، صعوداً إلى 23570 نقطة، في مقابل 23371 نقطة أمس، فيما ارتفعت السيولة المتداولة 16 % إلى 19 مليون ريال في مقابل 17 مليوناً، جاءت من تداول 1.9 مليون سهم في مقابل 709 آلاف سهم، بزيادة 167 %، نُفذت من خلال 2507 صفقات في مقابل 2320 صفقة بزيادة 8 %.