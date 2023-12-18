“262” ملياراً تسهيلات لـ”منشآت”

ارتفعت التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل بنهاية الربع الثاني 2023، لأعلى مستوياتها إلى 262.7 مليار ريال، بزيادة 19% بنحو 41.7 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، والتي كانت تبلغ 221 مليار ريال.
وبلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 245.3 مليار ريال، وكان للمنشآت المتوسطة النصيب الأكبر بقيمة بلغت 149.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2023م، بنسبة بلغت 60.9% من إجمالي التسهيلات المقدمة من المصارف.
ووفقا للأداء الربعي، فقد حقق إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نمواً بنسبة تقدر بـ 4.1% وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 10.4 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وسجل حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت “الصغيرة” بنهاية الربع الثاني 2023م ما قيمته 83.9 مليار ريال، منها 75.7 مليار ريال مقدمة من القطاع المصرفي.