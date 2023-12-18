مهرجان “المأكولات البحرية” بالخُبر

تعتزم هيئة فنون الطهي، تنظيم مهرجان “المأكولات البحرية” في الخُبر، بدعم من برنامج جودة الحياة.
ويمثل المهرجان، الذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري، فرصة لاستكشاف وتذوق نكهات متعددة من مختلف أنحاء العالم، لا سيما أنه يشهد مشاركة مجموعة من المطاعم المختصة بالمأكولات البحرية.
ويبرز المهرجان تأثير التراث الثقافي والفني لهذه الأصناف، من خلال تسليط الضوء على طرق إعدادها محليًا وعالميًا، بهدف تعزيز الوعي بالمأكولات البحرية، والتعريف بالأطباق المشهورة في المدن الساحلية، وإبراز ثقافات طهي هذه المأكولات حول العالم، وربطها بالطهي المحلي. وفق “أخبار 24”.
وتشمل أقسام المهرجان مناطق المرسى، والسوق البحري، والمسرح، بالإضافة إلى منطقة ورش العمل، وأخرى مخصصة للأطفال.