“أمير تبوك”: مواطنونا أساس “البلد”

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بالمشاريع التي دشنت بالمنطقة والتي انتهى بعضها فيما لا تزال أخرى بطريقها للانتهاء، مؤكدا على أهمية هذه المشاريع التي تأتي ضمن سياسة مؤكدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وشدد على أن المواطن والمواطنة هما الأساس في البلد وكذلك المقيم والمقيمة ليعيشوا حياة شريفة وكريمة، على أن يكون المواطن السعودي على أعلى مستوى له ولأسرته، وأن هذا ما تعمل عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من تقديم خدمات ومشاريع للمواطن سواء في الإسكان أو غيره، وأن المملكة تعيش في أيام خير والقادم أفضل.
ودشن الأمير فهد بن سلطان 34 مشروعاً تنموياً جديداً بقيمة إجمالية تصل إلى نحو مليار ريال، وأطلق مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة.
كما سلّم أمير المنطقة، 610 وحدات سكنية جديدة للأسر من مستفيدي الإسكان التنموي، ليصل ما تم تسليمه خلال هذا العام 2023م إلى 864 وحدة سكنية، يوازي ما جرى توزيعه خلال الأعوام الأربعة السابقة.
عقب ذلك شهد أمير تبوك، مراسم توقيع عدد من عقود المشاريع الاستثمارية لأمانة منطقة تبوك بعائد استثماري يصل لـ235 مليون ريال وتكلفة إنشاء تجاوزت 400 مليون ريال.
وأعرب أمير تبوك، عن سعادته بتدشين هذه المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها، مؤكداً أهمية مشروعات النقل باعتبارها جزءا أساسيا للمدن.
وأكد على أن سياسة القيادة تركز على توفير الحياة الشريفة والكريمة للمواطن والمواطنة والمقيم والمقيمة، مثنياً في هذا السياق جهود الوزارة في تقديم المشاريع والخدمات والإسكان للرفع من مستوى الحياة للأسر.
من جهته، ثمن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، دعم أمير تبوك لبرامج ومشاريع الوزارة، مشيراً إلى أن المشروعات التنموية الجديدة في منطقة تبوك تأتي في إطار جهود الوزارة لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في تنمية المدن السعودية وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة، والوصول بها إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن خطط وبرامج ذات كفاءة عالية تجعل مدن المملكة في الصدارة العالمية.
وتستهدف الوزارة من خلال المشاريع التنموية الجديدة تطوير المشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات منطقة تبوك، عبر تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وإنشاء الحدائق وممرات المشاة وتطوير الساحات ومراكز الأحياء، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، موضحاً أن المنطقة تحظى بتنوع في المشروعات لتغطي مختلف القطاعات السياحية والترفيهية والصحية. وفق “أخبار 24”.
وشهدت منطقة تبوك خلال العام 2023 تنفيذ نحو 35 مشروعًا تنمويًا في القطاع البلدي بقيمة تتجاوز 710 ملايين ريال، تستهدف تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق لتحسين الحركة المرورية، وتطوير ممرات المشاة والجسور، وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ليصل إجمالي المشروعات الجديدة، والتي جرى تنفيذها إلى 69 مشروعاً بقيمة تزيد على مليار وسبعمائة مليون ريال.
من جانبه، قال المشرف العام على نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل الدكتور ريان الحازمي، إنه يعد أول مشروع نقل عام بالمملكة يتضمن 25 في المائة حافلات كهربائية صديقة للبيئة، وأول مسار للحافلات بالطاقة النظيفة، ويضم إجمالي المشروع أربعة مسارات بطول إجمالي بلغ 128.1 كيلومتر وأكثر من 105 محطات تربط معالم المدينة بعضها ببعض.